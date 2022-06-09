Силовики опубликовали видео с разгромом квартиры политика Валерия Цепкало

ГУБОП опубликовал в своем телеграм-канале видео с разгромом квартиры политика Валерия Цепкало.

Ролик оформлен в духе телепередачи «Квартирный вопрос». В нем показана квартира до обыска, а затем, после монтажной склейки, показаны его последствия: брошенные на пол вещи, опрокинутые шкафчики и прочее.

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6 июня о разгроме квартиры экс-дипломата и основателя Парка высоких технологий сообщил телеграм-канал «Ник и Майк». Сам Цепкало вскоре подтвердил информацию изданию «Наша Ніва» и рассказал, что дом разгромили: «Выбиты входная и межкомнатная двери, выбиты окна, уничтожена мебель, повреждены трубы, в результате чего цоколь был затоплен и вода продолжает течь. Также были разбиты кровати, в том числе две детские, занавески вместе с карнизами содраны, разбита посуда, вырваны розетки, разбита сантехника и плитка».

Бывший дипломат Валерий Цепкало в 2020 году объявил об участии в президентских выборах, но ЦИК не зарегистрировал его, забраковав тысячи подписей. Позже на Цепкало завели уголовные дела по статьям о взятке и призывах к причинению вреда нацбезопасности, но еще до этого он уехал из Беларуси.