Квалификационная комиссия прекратила действие адвокатской лицензии Максима Знака «в связи с исключением из Минской областной коллегии адвокатов в связи с вступлением в законную силу приговора», сообщает пресс-служба Минюста.

6 сентября 2021 года суд признал Марию Колесникову и Максима Знака виновными в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК) и приговорил их к 11 и 10 годам колонии соответственно.

Весь Координационный совет следствие сочло «экстремистским формированием», настоящей целью создания которого была «координация протестной активности» и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.

24 мая КГБ внес Колесникову и Знака в «список террористов».