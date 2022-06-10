Суд постановил взыскать с осужденного на 13 лет блогера Эдуарда Пальчиса 575 тысяч рублей «имущественного вреда»

Суд Заводского района Минска постановил взыскать с осужденного блогера Эдуарда Пальчиса 575 тысяч рублей «имущественного вреда, причиненного преступлениями», сообщает прокуратура.

Иск подала минская прокуратура в интересах УП «Минсктурист», КТУП «Минсктранс», ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», АКУП «Спецкоммунавтотранс» и ПКУП «Минскзеленстрой».

По утверждению прокуратуры, причиненный Пальчисом «имущественный вред» выразился в «повреждении имущества; расходах на выполнение работ по устранению последствий массовых беспорядков; причинении убытков в виде недополученных доходов от остановки движения городского пассажирского транспорта».

17 декабря Мингорсуд приговорил блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам колонии усиленного режима по обвинению в возбуждении социальной вражды и розни, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 130 УК), организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), организации грубого нарушения порядка (часть 1 статьи 342 УК) и призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК). Судебные заседания по делу Пальчиса проходили в закрытом режиме.

По версии обвинения, публикации в блогах Пальчиса были направлены на «разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности» — например, силовиков и чиновников.

«В первый раз грозило до пяти лет максимум, в этот раз от пяти лет минимум». История блогера Эдуарда Пальчиса, которого спустя 5 лет снова судят за разжигание розни

Блогер также писал о месте и времени будущих протестных акций, «обучал и подготавливал потенциальных участников»; следователи квалифицировали это как организацию массовых беспорядков и грубого нарушения порядка.

Обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности Пальчису предъявили, потому что он «создавал и распространял в интернете материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране с целью облегчить последующий захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем иными лицами».