Провластный телеграм‑канал сообщает о новом уголовном деле против основателя symbal.by Павла Белоуса

Следственный комитет возбудил уголовное дело о руководстве экстремистским формированием (статья 361-1 УК) против основателя магазина symbal.by Павла Белоуса. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Белорусский силовик».

«В 2020 году через его конторку осуществлялось финансирование экстремистской деятельности, а также накачивание протестных масс бчбшной символикой для демонстрации картинки в качестве отчета о потраченных вливаний на госпереворот», — пишут авторы телеграм-канала.

Они добавляют, что в Беларуси находятся люди, «получавшие деньги на финансирование госпереворота из Польши для "размывания" больших сумм, которыми затем распоряжался Белоус», поэтому «их действиям будет дана правовая оценка».

В конце декабря 2021 года symbal.by сообщал, что против Белоуса завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Основатель symbal.by должен был освободиться из-под административного ареста 23 декабря, но его отвезли в Следственный комитет, а после заключили под стражу в СИЗО. В квартире Белоуса провели обыск и конфисковали технику.