Прокуратура направила в суд уголовное дело против витеблянина, обвиняемого в сливе личных данных силовиков

Прокуратура Витебской области направила в Витебский областной суд уголовное дело против 35-летнего программиста расчетно-справочного центра, обвиняемого в сливе личных данных силовиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Витеблянина обвиняют в незаконных действиях в отношении персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК), подготовке людей к участию в действиях, грубо нарушающих порядок (часть 2 статьи 342 УК), публично оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), руководстве «экстремистским формированием» (часть 1 статьи 361-1 УК) и обучении людей для участия в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК).

Согласно обвинению, с августа 2020 года по ноябрь 2021 года программист размещал в «деструктивных телеграм-чатах» личные данные силовиков и членов их семей, а также оскорбил Александра Лукашенко и «иных представителей власти». В начале июня Следственный комитет сообщал, что витеблянин «слил» данные 1,5 миллиона беларусов.

По данным Генпрокуратуры, программист администрировал «экстремистский телеграм-чат, где призывал к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью».