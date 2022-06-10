Прокуратура направила в суд дело против журналиста Дениса Ивашина. Об этом сообщает его жена Ольга Ивашина.

«Узнали, что и у прокуратуры этой ненаучной и неинтересной фантастики уже нет, "мегадело" на десятки (не менее двух с половиной) талмудов отправили… дальше, в так называемый суд», — написала она в телеграм-канале, посвященном Ивашину.

Журналиста задержали по уголовному делу 12 марта 2021 года. Его обвиняют во вмешательстве в деятельность милиционера (статья 365 УК) и измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

КГБ считает, что журналист сотрудничал с украинскими спецслужбами: в своих публикациях «регулярно осуществлялял информационные вбросы относительно так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Беларуси».

Ивашин публиковал расследования на сайте InformNapalm и в газете «Новы час». Он рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгонах беларуских протестов в рядах беларуского ОМОНа. 4 марта, за две недели до его задержания, вышла третья часть расследования