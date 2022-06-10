МВД признало «экстремистским формированием» телеграм‑канал «Мая краіна Беларусь»

МВД признало «экстремистским формированием» телеграм-каналы «Мая краіна Беларусь», «Усы Лукашенко», «Элехтарат» и «Сергей Беспалый», а также аккаунты этих каналов в других соцсетях. Информация об этом появилась в списке причастных к экстремистской деятельности.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», телеграм-канал «Беларусь головного мозга», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября 2021 года в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <﻿…﻿> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.