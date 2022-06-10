Генпрокурор просит Верховный суд прекратить деятельность пяти независимых профсоюзных организаций

Генпрокурор направил в Верховный суд заявление с просьбой прекратить деятельность пяти независимых профсоюзных организаций, сообщает Генпрокуратура.

В числе организаций — Свободный профсоюз Белорусский, Свободный профсоюз металлистов, Белорусский независимый профсоюз горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов».

В комментарии прокуратуры представительница ведомства отметила, что «с 2020 года деятельность отдельных профсоюзов» в Беларуси «приобрела политизированный характер».

«Вместо выполнения возложенных функций руководители и члены этих организаций принимали активное участие в деструктивной деятельности, несанкционированных массовых мероприятиях, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания. По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела и приняты меры административного воздействия», — сказала она.