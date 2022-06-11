Суд признал «экстремистскими материалами» телеграм‑каналы журналиста Артема Горбацевича и активистки Ольги Карач

Суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» ютуб- и телеграм-каналы активистки Ольги Карач, указано в Республиканском списке экстремистских материалов.

Такое решение суд принял 6 июня. В тот же день суд Барановичского района и города Барановичи признал «экстремистскими материалами» телеграм-канал HARBACEVIČ журналиста «Нашай Нівы» Артема Горбацевича.

В мае 2022 года МВД признало «экстремистским формированием» гражданскую кампанию «Наш Дом», возглавляемую Ольгой Карач и созданную в 2004 году на базе одноименного витебского издания.

Ольга Карач является фигуранткой дела «Отрядов гражданской самообороны», которые КГБ признал террористической организацией. Активистку обвиняют в пособничестве в подготовке к акту терроризма группой лиц или по предварительному сговору (часть 6 статьи 16, часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 289 УК) и акту терроризма в отношении государственного или общественного деятеля (часть 6 статьи 16, часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 359 УК). В 2021 году КГБ внес Карач в список лиц, причастных к «террористической деятельности».