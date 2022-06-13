Милиционер назначил встречу телефонным мошенникам, которые случайно позвонили в ГУВД; одну из них задержали

Телефонные мошенники случайно позвонили в одно из подразделений ГУВД в Минске — милиционер назначил встречу с курьером, на которой задержали 53-летнюю минчанку, сообщает телеграм-канал МВД.

Телефонные мошенники дозвонились в одно из ГУВД Минска: девушка представилась дочерью сотрудника, поднявшего трубку, и рассказала, что стала виновницей ДТП. Она попросила передать крупную сумму денег, чтобы против нее не возбуждали уголовное дело, говорится в телеграм-канале МВД.

После мошенница передала трубку своему напарнику — он представился следователем и попросил у сотрудника милиции 15 тысяч долларов. Милиционер назначил встречу, на которую приехала 53-летняя минчанка, посланная за деньгами. Ее задержали сотрудники милиции, пишет пресс-служба ведомства.

Против задержанной возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 3 статья 209 УК).