ГУБОП отчитался о задержании за оскорбительный комментарий о гибели сотрудника шкловского РОВД

Сотрудники ГУБОП задержали молодого человека, который оставил «оскорбительный комментарий» о гибели сотрудника шкловского РОВД Дмитрия Ходоренко, сообщает телеграм-канал ГУБОП.

Ведомство опубликовало «покаянное» видео с задержанным: на нем молодому человеку надевают наручники в машине. После монтажной склейки задержанный рассказывает, что «участвовал в несанкционированных шествиях, сцепках и перекрытии дорожного движения, вступал в конфликтные ситуации с сотрудниками органов внутренних дел», а также зарегистрировался в чат-боте плана «Перамога».

«День назад оставил оскорбительный комментарий на телеграм-канале TUT.ВY по поводу смерти сотрудника милиции в Шкловском РОВД. В соцсети инстаграм и телеграм размещал посты, поддерживающие вооруженные силы Украины», — говорит задержанный.

8 июня издание «Зеркало» сообщило о гибели оперуполномоченного отделения уголовного розыска шкловского РОВД Дмитрия Ходоренко, который получил серьезные ожоги 1 июня во время пожара в здании.

1 июня Следственный комитет сообщил, что 31 мая в одном из рабочих кабинетов Шкловского РОВД, где находились сотрудник милиции и доставленный туда для разбирательства могилевчанин, загорелось изъятое имущество, что привело к пожару в помещении. В результате мужчина погиб, а милиционера госпитализировали с 76% ожогов кожных покровов общей поверхности тела и термоингаляционной травмой.