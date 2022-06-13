Николай Автухович рассказал, что семья Резановичей давала показания под пытками

Обвиняемый по «делу Автуховича» предприниматель Николай Автухович во время допроса в суде рассказал, что показания семьи Резановичей были получены под пытками, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня».

Цитату Николая Автуховича, которую приводят правозащитники, удалили с сайта издания. «Вясна» предоставила «Медиазоне» скриншот статьи «СБ. Беларусь сегодня».

«Их держат здесь только потому, что они знакомы со мной. Ни одного доказательства их вины в деле вы не найдете. Показания, которые они дали в отношении самих себя, получены под пытками и мощным психологическим давлением», — сказал он о Резановичах.

8 июня еще один фигурант дела — Владимир Гундарь — рассказал, что его били по голове, требуя дать показания против себя.

«Ко мне в жилище явились сотрудники КГБ, которые сразу отнеслись ко мне как к террористу, требовали признания в преступлениях. Потом меня били люди в гражданской одежде. После каждого отрицательного ответа на требование признать себя последователем и сообщником Автуховича меня били по голове. Постоянно спрашивали: "Зачем тебе тратить время, рисковать жизнью своей семьи за какого-то Автуховича, который уже давно дает показания?", — говорил Гундарь.