Суд назначил задержанному за комментарий о гибели сотрудника Шкловского РОВД административный арест до 22 июня

Молодого человека, задержанного за «оскорбительный комментарий» о гибели сотрудника шкловского РОВД Дмитрия Ходоренко, зовут Роман Дергачев; ему назначили административный арест до 22 июня, сообщает «Наша Нiва».

По какой статье суд назначил Дергачеву арест — не уточняется.

13 июня провластный телеграм-канал «Центр "Э"» опубликовал пост о задержании Дергачева. К нему прилагалось видео, на котором ему надевают наручники в машине. В ролике Дергачев рассказывает, что «участвовал в несанкционированных шествиях, сцепках и перекрытии дорожного движения, вступал в конфликтные ситуации с сотрудниками органов внутренних дел», а также зарегистрировался в чат-боте плана «Перамога».

«День назад оставил оскорбительный комментарий на телеграм-канале TUT.ВY по поводу смерти сотрудника милиции в Шкловском РОВД. В соцсети инстаграм и телеграм размещал посты, поддерживающие вооруженные силы Украины», — говорил он на камеру.

8 июня издание «Зеркало» сообщило о гибели оперуполномоченного отделения уголовного розыска шкловского РОВД Дмитрия Ходоренко, который получил серьезные ожоги 1 июня во время пожара в здании.

1 июня Следственный комитет сообщил, что 31 мая в одном из рабочих кабинетов Шкловского РОВД, где находились сотрудник милиции и доставленный туда для разбирательства могилевчанин, загорелось изъятое имущество, что привело к пожару в помещении. В результате мужчина погиб, а милиционера госпитализировали с 76% ожогов кожных покровов общей поверхности тела и термоингаляционной травмой.