«Вясна»: силовики задержали адвоката Вячеслава Чичина

Силовики задержали адвоката Вячеслава Чичина, сообщает правозащитный центр «Вясна». Позже правозащитники сообщили о том, что Чичин на свободе. По информации «Вясны», всего задержали 5 адвокатов минской областной коллегии.

Их имена и причина задержания не уточняется.

Согласно информации на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Чичин работает в юридической консультации Смолевичского района. По указанному на сайте коллегии номеру Чичин был недоступен.

Обновлено в 19:45. Добавлена информация про то, что Чичина отпустили. Вместе с ним задерживали его коллег.