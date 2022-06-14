КГБ добавил девять человек в список террористов; среди них есть обвиняемые за комментарии о смерти сотрудника КГБ Федосюка

КГБ внес еще девять человек в список «лиц, причастных к террористической деятельности», следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

В обновленный перечень попали в том числе несколько обвиняемых по уголовным делам о разжигании вражды (статья 130 УК) за комментарии о смерти сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка. Среди них 31-летний Андрей Кондратович, 29-летний Александр Гаврилик, 34-летний Александр Петрашко, 46-летняя Оксана Касперович.

В список также попал 24-летний Евгений Блохинский, обвиняемый в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовых беспорядках (часть 1 статьи 293 УК), оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК). Как пишет правозащитный центр «Вясна», Блохинский на камеру рассказывал силовикам, что в 2020 году состоял в чатах, признанных «экстремистскими» и призывал «к массовым беспорядкам, убийству милиции, сжиганию "Табакерок"».

Кроме вышеперечисленных в список КГБ попали 20-летняя Данута Передня (за призывы к санкциям против Беларуси по статье 361 УК), а также 50-летний Андрей Рожков, 40-летний Алексей Маевский и 43-летний Юрий Жуковский (за разжигание вражды по статье 130 УК. Жуковскому также вменяют массовые беспорядки (статья 293 УК). В каких конкретно действиях обвиняют этих людей — неизвестно.

«С целью так называемого "хайпа"». Что известно о перестрелке, в которой погибли программист и сотрудник КГБ

28 сентября в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист Андрей Зельцер.

Вскоре СК отчитался о задержании 136 человек за оскорбительные комментарии о перестрелке Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).