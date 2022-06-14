By_culture опубликовал список беларуских авторов, книги которых изымут из школьных библиотек; Минобразования это отрицает

Телеграм-канал by_culture со ссылкой на источник сообщил, что в беларуские школьные библиотеки прислали список книг 33 авторов ликвидированного «Союза белорусских писателей», которые нужно изъять из обращения; в министерстве образования «Медиазоне» сказали, что не владеют такой информацией и не подтверждают ее.

Как отмечают в самом канале, в фамилии одного из авторов (под номером 32) есть ошибка — писателя зовут Андрей Хаданович, а не Ходасевич.

Помимо этого, в списке членов СБП указаны и люди, которые в союзе не состоят — например, Альгерд Бахаревич, который вышел из него еще в 2011 году.

«Медиазона» позвонила пресс-секретарю министерства образования Людмиле Высоцкой. Та сообщила, что не может подтвердить или опровергнуть такую информацию.

«Потому что вы же сами сказали — это слухи. Этой информацией мы не владеем. Точно», —сказала она.

На вопрос о том, было ли такое распоряжение со стороны министерства образования, Высоцкая ответила отрицательно: «Нет. Вы спросили, не подтвердим ли слухи — не подтверждаю эти слухи».