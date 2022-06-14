Минский экономический суд признал «ТУТ БАЙ МЕДИА» «экстремистской организацией», сообщает телеграм-канал Верховного суда.

Согласно судебному решению, организация подлежит ликвидации, запрещается использование ее символики и атрибутики.

В законе «О противодействии экстремизму» указано, что экстремистской является организация, «осуществляющая экстремистскую деятельность, либо оказывающая иное содействие экстремистской деятельности, либо признающая возможность ее осуществления в своей деятельности, либо финансирующая» ее.

11 мая суд признал экстремистской организацией независимый профсоюз работников «Гродно Азот».

В мае 2021 года в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали.

Всего по делу были задержаны 15 человек. В заключении остаются бывший генеральный директор TUT.BY Людмила Чекина, экс-главный редактор Марина Золотова, журналистка Елена Толкачева.

13 августа 2021 года суд признал информационную продукцию TUT.by, а также новый проект бывшей команды издания Zerkalo и его соцсети экстремистскими материалами.

7 октября стало известно, что СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и «иных лиц» — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).