Осужденного на 11 лет колонии россиянина Егора Дудникова переводят из колонии в тюрьму

Суд Бобруйского района и Бобруйска постановил усилить режим отбытия наказания для осужденного гражданина России Егора Дудникова и перевести его из колонии в тюрьму, сообщает «Вясна».

«В бобруйской колонии его заставляли писать объяснительные записки, почему он не прибирается и не вытирает пыль. А Егор, чтобы не идти на конфликт, писал», — рассказала мать Дудникова центру «Вясна».

Ранее гражданина России Егора Дудникова осудили на 11 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Теперь Дудников должен три из них отбыть не в колонии, а в тюрьме.

Дудникова обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 130 УК), и в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

По версии следствия, Дудников с 19 января по 21 мая 2021 года в одном из телеграм-чатов опубликовал «не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера» с целью «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве». Таким образом он разжигал социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности, считает ведомство.





