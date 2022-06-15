Суд арестовал фотографа Евгения Ерчака на 15 суток

Суд Советского района Минска арестовал фотографа Евгения Ерчака на 15 суток по статье о неподчинении сотрудникам милиции (статья 24.3 КоАП), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Силовики задержали Ерчака 13 июня. В «покаянном» видео он рассказал, что работал внештатным фотографом TUT.BY, а с августа по сентябрь 2020 года участвовал в «несанкционированных массовых мероприятиях в Минске, осуществлял фотографирование, полученные фотографии отправлял в редакцию TUT.BY».

Позже провластная активистка Ольга Бондарева опубликовала фото Ерчака, подписав его так:

«Вот и свершилось неизбежное: злая фашистская собака, скрывавшаяся под статью "фотографа", вылезла наружу. И все увидели, что это и не человек вовсе, а самый настоящий фашист. Злой и гавкающий».

На снимке журналист сидит в зеленой каске с бело-красно-белым стикером. На груди Ерчака табличка с немецкой овчаркой в каске и подписью «Achtung! Злюкен собакирен! За яйцен унд за жопен клац-клац! Зубен зи дойч?».