Генпрокуратура: «дед польского президента» был карателем; Анджей Дуда опроверг это в 2015 году

Генпрокуратура исследует биографию «деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона» и «отличился особой жестокостью» на территории Беларуси. Слова генпрокурора Андрея Шведа передает телеканал ОНТ.

«Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», — заявил генпрокурор Андрей Швед, выступая в Минске на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством».

Кого именно генпрокурор Швед называет «дедом польского президента», телеканал ОНТ и прокуратура не уточняют.

В мае этого года о фейке про деда польского президента писало издание Delfi.lt. Тогда в соцсетях появилась информация, что Анджей Дуда — внук члена ОУН-УПА Михайло Дуды. Как пишет Delfi.lt, этот фейк распространяется примерно с 2015 года — тогда же его опроверг в твиттере сам Дуда.

«Полная чушь. Мой дед — Алоиз Дуда — жил в Старом Сонче, был меховщиком и умер 1 июля 1992 года», — написал Анджей Дуда.