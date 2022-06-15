Суд приговорил брата экс‑силовика Станислава Лупоносова к 2,5 годам химии

8 июня суд Московского района Минска приговорил брата экс-силовика Станислава Лупоносова Михаила к 2,5 годам химии по статье о нанесении имущственного вреда без признаков кражи (часть 2 статьи 216 УК), сообщает «Наша Ніва». О приговоре стало известно спустя неделю.

По информации издания, обвинения в использовании подложного документа, совершенном повторно (часть 1 и часть 2 статьи 380 УК) и подделке документов (часть 1 статьи 427 УК) во время суда были сняты.

Брат Михаила Лупоносова — экс-сотрудник ГУБОПиК Станислав Лупоносов, который во время службы сотрудничал с инициативой BYPOL, а в декабре 2020 года уехал в Украину. Против него возбудили уголовное дело о несанкционированном копировании информации, повлекшем причинение существенного вреда (статья 352 УК).

Ранее КГБ внес Станислава Лупоносова в список лиц, причастных к террористической деятельности на основании обвинения по статье о подготовке теракта в составе организованной группы (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК).