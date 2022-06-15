Суд приговорил главного редактора «Новага часу» Оксану Колб к 2,5 годам химии

Суд Центрального района Минска приговорил к 2,5 годам химии главреда «Новага Часу» Оксану Колб по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает само издание.

По версии обвинения, Колб участвовала в акции протеста 16 августа 2020 года. Сама журналистка признала вину на суде, а от последнего слова отказалась.

Минсктранс выдвинул против нее иск на сумму 5 980 рублей 11 копеек. Колб признала его частично, поскольку находилась на проезжей части «буквально несколько минут».

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о рассмотрении протокола следственных действий и письменных доказательств в закрытом режиме. По информации «Новага Часу», в здание суда не пустили представителей посольств Швеции, Чехии и Германии.

Прокурор запросил для Оксаны Колб 2,5 года химии. Ровно такое наказание и вынес судья Дмитрий Карсюк.

Оксану Колб задержали 20 апреля. Как рассказывали ее коллеги, силовики пришли в квартиру журналистки «со щитами и кувалдами», а близким Колб сказали, что забирают ее на допрос в СК. Позже она позвонила родственникам и рассказала, что ее задержали на десять суток и перевели в ИВС.