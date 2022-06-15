СБУ арестовала активы беларуской топливной компании на сумму 683 тысячи долларов

Служба безопасности Украины арестовала активы беларуской топливной компании, в том числе ее банковские счета и корпоративные права общей суммой примерно в 683 тысяч долларов. Об этом сообщило само ведомство.

СБУ не уточняет название компании. В заявлении говорится о сети, которая специализируется на оптовой торговле различными видами топлива, а среди учредителей компании были беларуские госпредприятия. По утверждению СБУ, компания имела «непосредственное отношение к финансированию агрессии России против Украины».

К сообщению об аресте активов пресс-служба СБУ прикрепила фото с одной из точек сети. Название на снимке заретушировано, однако судя по всему, речь идет о «БНК-Украина». По итогам 2020 года выручка компании составила 31,3 млрд гривен.

Известно, что проверка в отношении компании проводилась по статьям о финансировании действий, осуществляемых с целью захвата власти или изменении границ Украины (часть 2 статьи 110-2 УК Украины) и присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).