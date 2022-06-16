В Киеве арестовали активы беларуского предприятия на сумму почти 137 миллионов долларов

По ходатайству Подольской окружной прокуратуры Киева арестовали корпоративные права предприятия-резидента РБ в виде уставного капитала, а также имущество компании, сообщает офис Генпрокурора Украины.

Ориентировочная стоимость арестованных активов составила примерно 4 миллиарда гривен (136 миллионов 729 тысяч долларов), написали в пресс-службе.

Прокуратура сообщает об уголовном деле, возбужденном по фактам финансирования действий, совершенных с целью захвата власти, изменения границ территории или госграницы Украины (часть 2 статьи 110-2 УК Украины) и злоупотребления полномочиями юридическим лицом (часть 2 статьи 364-1 УК Украины).

По данным следствия, на территории Украины функционирует беларуское предприятие, оказывающее услуги в сфере добывания нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование Республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть», отметили в офисе Генпрокурора.