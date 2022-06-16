Провластный телеграм‑канал сообщил о задержании троих сотрудников сайта «Автобизнес»

Силовики задержали троих сотрудников автомобильного сайта ABW.bу, сообщил провластный телеграм-канал «Центр Э».

Авторы телеграм-канала пишут, что среди задержанных — главный редактор «Автобизнеса», который «готов поджигать автомобили журналистов», чье мнение не совпадает с мнением сотрудников издания. По информации «Зеркала», вместе с главредом задержали выпускающего редактора и ведущего соцсетей.

В «покаянном» видео один из задержанных сотрудников издания рассказывает, что «в августе 2020 года публиковал в рабочем чате сообщения с призывом к насилию по отношению к сотрудникам милиции».

15 июня в инстаграм-аккаунте «Автобизнеса» появилась публикация с подписью «ТОТ СЛУЧАЙ КОГДА ТВОЯ КОНТОРКА ТВОРИЛА ДИЧЬ И ЖЕСТКО НАГНЕТАЛА СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ В ДНИ ПРОТЕСТОВ ПОСЛЕ ЧЕГО ПОПЫТАЛАСЬ ЗАЧИСТИТЬСЯ, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК. ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ, АВБ, КАКИЕ ЖЕ ВЫ ДВУЛИЧНЫЕ», но вскоре ее удалили.