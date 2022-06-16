Верховный суд ликвидировал «Белорусскую ассоциацию студентов-архитекторов». Об этом объединение написало на своей странице в фейсбуке 11 июня.

«Совсем чуть-чуть и мы с Вами отмечали бы 30-летие Белорусской ассоциации студентов архитекторов, однако Верховный суд Республики Беларусь посчитал этому не быть. 18 мая 2022 года нашу организацию ликвидировали. По определенным причинам, не зависящим от нас, мы не смогли ничего предпринять. Возможно, для нас всех это будет начало новой жизни, идей, и источником вдохновения. Всем спасибо, надеемся, что все свободны», — говорилось в посте.

«Белорусская ассоциация студентов-архитекторов» была основана в 1993 году и занималась неформальным образованием. Студенты смотрели кино и читали лекции, проводили беларуские и международные архитектурные форумы и школы.