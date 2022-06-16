Министерство торговли США усилило ограничения в отношении «Белавиа»

Министерство торговли США ужесточило экспортный контроль в отношении авиакомпании «Белавиа», передает канадское издание National Post.

Такое решение приняли из-за выполнения полетов на самолетах Boeing в нарушение ограничений, введенных после вторжения России в Украину, уточняет издание со ссылкой на министерство.

Санкции против «Белавиа» были приняты после посадки в Минске самолета Ryanair 23 мая 2021 года. Тогда на борту находились Роман Протасевич и Софья Сапега - после посадки самолета их задержали силовики. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири в письме Департаменту авиации Беларуси назвал разворот самолета компании «преднамеренным угоном».

3 марта 2022 года Евросоюз расширил экономические санкции против Беларуси из-за «вовлеченности Беларуси в военную агрессию России против Украины»





