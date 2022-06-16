В Буда‑Кошелево отца, который убил пятимесячного сына, приговорили к 19 годам колонии усиленного режима

В Буда-Кошелево закончился суд над 32-летним отцом, обвиняемым в убийстве сына. Его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, передает «Гомельская правда» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Следствие утверждало, что в декабре 2021 года обвиняемый с ребенком поехал в педиатрическое отделение Буда-Кошелевской больницы. Их поместили в палату, в которой не было других больных. Заболевший мальчик не давал отцу уснуть — мужчина начал бить ребенка, а утром обнаружил, что младенец мертв.

Жителя Буда-Кошелевского района признали виновным в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (пункт 2 части 2 статьи 139 УК).

Как уточняла «Гомельская правда», обвиняемый свою вину на суде не признал и утверждал, что ребенок умер из-за удара о спинку кровати. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть малолетнего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга. На теле ребенка обнаружены многочисленные кровоподтеки, писало издание.