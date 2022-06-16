КГБ признал «экстремистским формированием» сайт «Форума демократических сил Беларуси»

КГБ признало «экстремистским формированием» сайт «Форума демократических сил Беларуси». Информация об этом появилась в списке причастных к экстремистской деятельности.

МВД добавило к списку «экстремистских формирований» и два региональных телеграм канала: «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%».

«Форум демократических сил Беларуси» — публичная площадка «для поиска идей и выработки предложений по разрешению проблемных вопросов», организованная политиком Валерием Цепкало. Первый форум проходил в Варшаве 16 и 17 мая 2022 года, в его работе приняли участие бывший нардепУкраиныАлександр Марченко, руководительница организации «Наш дом» Ольга Карач, политолог, бывший сотрудник Администрации президента Анатолий Котов, один из руководителей движения «Супрацiў» Дмитрий Щигельский, драматург Андрей Курейчик, бизнесмен Александр Кнырович и другие.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны более 60 объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», телеграм-канал «Беларусь головного мозга», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября 2021 года в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <﻿…﻿> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.