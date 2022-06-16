Суд приговорил экс‑адвоката Андрея Мочалова к 2 годам химии

Суд Ленинского района Минска приговорил бывшего адвоката Андрея Мочалова к 2 годам химии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Татьяна Шотик признала экс-адвоката виновным в подделке, изготовлении, использовании либо сбыте поддельных документов (часть 1 статьи 380 УК).

Об уголовном деле против Мочалова стало известно 3 июня. Правозащитный центр «Вясна» писал, что в июне 2021 года Андрей Мочалов пришел за судебное заседание в качестве адвоката по недействительному удостоверению. Как утверждал сам юрист, о лишении лицензии он узнал на том же заседании — по делу своей подзащитной Ольги Синелевой, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора Алине Касьянчик. Судья сказала Мочалову, что он был лишен лицензии еще в мае.

Андрей Мочалов — беларуский юрист, который неоднократно выступал защитником в делах против журналистов и активистов. 31 мая 2021 года его исключили из коллегии адвокатов. Лишение лицензии Мочалов связывал с комментарием по делу его подзащитной Ольги Золотарь. Она рассказывала, что после задержания в отношении нее применялось физическое и психологическое насилие со стороны силовиков. Дисциплинарная комиссия посчитала комментарий Мочалова по поводу этой ситуации нарушением профессиональной этики.