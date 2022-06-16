Силовики отчитались о задержании минчанина, который «прошел регистрацию» в полк Кастуся Калиновского

В Минске силовики задержали учителя-художника, который пытался вступить в полк Кастуся Калиновского, сообщает провластный телеграм-канал «Белорусский силовик».

В «покаянном» видео, записанном силовиками, задержанный рассказывает, что работает учителем в центре дополнительного образования «Маяк».

«В 2020 году я ходил на несанкционированные митинги. Я перешел по ссылке в план "Перамога" и там начал регистрацию. В батальон Кастуся Калиновского также перешел по ссылкам и зарегистрировался. Я хотел поддержать украинских нацистов, в чем очень сильно раскаиваюсь», — объясняет он причину задержания.

«Белорусский силовик» пишет, что задержанного «ждет уголовная ответственность». По каким статьям обвиняют художника, авторы канала не сообщают.

14 марта ГУБОП отчитался о задержании жителя Витебской области, который, по утверждению силовиков, связался с вербовщиком добровольческого батальона в Украине. Задержанному вменили разжигание вражды (статья 130 УК) и участие в военных действиях на территории иностранного государства (статья 361-3 УК).