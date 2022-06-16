КГБ добавил в список террористов троих человек

КГБ внес еще троих человек в список «лиц, причастных к террористической деятельности». Это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

В обновленный перечень попали обвиняемые в разжигании вражды (статья 130 УК: житель Могилевской области Алексей Парецкий и житель Гродненской области Константин Ханин.

Также в список внесли жителя Гродненской области Ивана Вербицкого, приговоренного к 8 годам и 1 месяцу колонии. Суд Сморгонского района признал его виновным в подстрекательстве к акту терроризма (часть 1 статьи 289 УК), незаконных действиях с боеприпасами и взрывчатыми веществами (статья 295 УК), и уничтожении официальных документов (часть 1 статьи 377 УК).

Согласно обвинению, Вербицкий в телеграм-каналах 14 призывал забросать здание КГБ коктейлями Молотова, поджечь прокуратуру Ошмянского района и машины сотрудников правоохранительных органов.