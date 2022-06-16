Суд назначил вдове Андрея Зельцера принудительное лечение

Минский городской суд назначил вдове убитого Андрея Зельцера Марии Успенской принудительное лечение и взыскал с нее компенсацию в размере 100 тысяч рублей — деньги зачислят в пользу детского дома № 5 в Минске, пишет «БЕЛТА».

Успенскую обвиняли в соучастии в убийстве (статья 16 и часть 2 статьи 139 УК) сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка с позывным «Нирвана».

Вдову Зельцера судили как «лицо, совершившее общественно опасное деяние». Согласно пункту 13 статьи 6 УПК, так называют человека, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, в состоянии невменяемости или заболевшее после совершения преступления психическим расстройством (заболеванием).

В декабре 2021 года правозащитники сообщали, что Успенскую перевели в РНПЦ психического здоровья в Новинках для прохождения психиатрической экспертизы.

Марию Успенскую задержали 28 сентября после перестрелки, в которой погиб ее муж Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. 9 октября ее перевели в СИЗО на Володарского в Минске.