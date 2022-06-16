Зеленский поручил проверить готовность ко вторжению со стороны Беларуси

В среду президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире канала «Говорить великий Львів».

«Что касается направления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка верховного главнокомандующего… Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос — вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны: что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы», — сказал секретарь.

Ранее мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» писала, что в Беларуси продлили военные учения Вооруженных сил. По данным группы, учения будут проходить минимум до 25 июня.