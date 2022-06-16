В Могилеве задержали заведующего отделом культуры областного музея Дмитрия Журавского

Сотрудники ГУБОП задержали заведующего отделом культурно-образовательной работы Могилевского областного музея им. Масленникова, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Центр "Э"».

По информации правозащитной группы MAYDAY, задержанного зовут Владимир Журавский, предположительно 14 или 15 июня у него дома прошел обыск.

«Центр "Э"» пишет, что Журавский «решил от культурных мероприятий перейти к радикальным, поэтому записался в свеханонимный план "перамога"».

«При регистрации указал, что готов предоставить схрон в здании музея и помочь служебным авто в день "Х", было это в конце 2021», — утверждают авторы канала.

План «Перамога» — это чат-бот в телеграме, созданный объединением бывших силовиков BYPOL. Само объединение в Беларуси признано «экстремистским формированием».

Инициативу BYPOL основали в октябре 2020 года. На сайте проекта утверждается, что он объединяет «несколько сотен действующих и бывших сотрудников, которые хотят восстановления законности и правопорядка в Беларуси».