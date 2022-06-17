КГБ внес еще 14 человек в список причастных к террористической деятельности

Комитет государственной безопасности внес еще 14 человек в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, следует из обновленных данных комитета.

В перечне появились такие фамилии:

Косаковский Артем Игоревич. Оптик из Лиды, осужден на 6,5 лет лишения свободы по четырем статьям УК.

Артем Игоревич. Оптик из Лиды, осужден на 6,5 лет лишения свободы по статьям УК. Жмуро Александр Александрович. Грузчик из Новогрудка, осужден на 3,5 года лишения свободы по делу об оскорблении президента.

Александр Александрович. Грузчик из Новогрудка, осужден на 3,5 года лишения свободы по делу об оскорблении президента. Гемза Владимир Алексеевич. Житель Гродно, обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса).

Владимир Алексеевич. Житель Гродно, обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса). Михаленко Егор Васильевич. Обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса).

Егор Васильевич. Обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса). Жалковский Андрей Евгеньевич. Обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса).

Севрук Геннадий Борисович. Обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса).

Геннадий Борисович. Обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса). Канюк Кирилл Сергеевич. Обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса).

Кирилл Сергеевич. Обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса). Забиран Алексей Юрьевич. Уроженец Гродно, обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса).

Алексей Юрьевич. Уроженец Гродно, обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса). Богдей Алексей Дмитриевич. Обвиняется по статье об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооружённым сопротивлением представителям власти (статья 293 Уголовного кодекса).

Алексей Дмитриевич. Обвиняется по статье об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооружённым сопротивлением представителям власти (статья 293 Уголовного кодекса). Мандик Алексей Николаевич. Терапевт из Гродно, обвиняется по статьям о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса), об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью (статья 293 Уголовного кодекса) и о призывах к санкциям (статья 361 Уголовного кодекса).

Всего в в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, внесены 836 человек.