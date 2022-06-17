КГБ внес еще 14 человек в список причастных к террористической деятельности

Комитет государственной безопасности внес еще 14 человек в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, следует из обновленных данных комитета.
В перечне появились такие фамилии:
- Косаковский Артем Игоревич. Оптик из Лиды, осужден на 6,5 лет лишения свободы по четырем статьям УК.
- Жмуро Александр Александрович. Грузчик из Новогрудка, осужден на 3,5 года лишения свободы по делу об оскорблении президента.
- Гемза Владимир Алексеевич. Житель Гродно, обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса).
- Михаленко Егор Васильевич. Обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса).
- Жалковский Андрей Евгеньевич. Обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса).
- Севрук Геннадий Борисович. Обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса).
- Канюк Кирилл Сергеевич. Обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса).
- Забиран Алексей Юрьевич. Уроженец Гродно, обвиняется по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса).
- Богдей Алексей Дмитриевич. Обвиняется по статье об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооружённым сопротивлением представителям власти (статья 293 Уголовного кодекса).
- Мандик Алексей Николаевич. Терапевт из Гродно, обвиняется по статьям о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды (статья 130 Уголовного кодекса), об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью (статья 293 Уголовного кодекса) и о призывах к санкциям (статья 361 Уголовного кодекса).
Всего в в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, внесены 836 человек.