Провластный телеграм‑канал «Центр Э»: против задержанной главредки ABW.by возбудили уголовное дело

Провластный телеграм-канал «Центр Э» опубликовал видео с задержанной главредкой сайта ABW.by Юлией Мудревской; как утверждает канал, против нее возбудили уголовное дело.

По какой именно статье возбуждено дело, канал не уточняет.

Как пишет «Центр Э», главредка «в корпоративных сообщениях поощряла поджоги машин журналистов», участвовала в протестах, бросалась в силовиков камнями и «шла первой в колонне атакующей толпы для захвата одного из РУВД Минска».

К посту канала прилагается ссылка на видео с задержанной. Она рассказывает на камеру, что в августе и сентябре 2020 года участвовала в «несанкционированных мероприятиях с перекрытием дорог».

Ранее днем в канале опубликовали видео с задержанным редактором спецпроектов издания Юрием Гладчуком — как утверждалось, против него возбудили дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

16 июня телеграм-канал «Центр Э» сообщил о задержании троих сотрудников автомобильного сайта ABW.bу. По информации издания «Зеркало», вместе с главредом задержали выпускающего редактора и ведущего соцсетей.

В «покаянном» видео один из задержанных сотрудников издания рассказывал, что «в августе 2020 года публиковал в рабочем чате сообщения с призывом к насилию по отношению к сотрудникам милиции».

15 июня в инстаграм-аккаунте «Автобизнеса» появилась публикация с подписью «ТОТ СЛУЧАЙ КОГДА ТВОЯ КОНТОРКА ТВОРИЛА ДИЧЬ И ЖЕСТКО НАГНЕТАЛА СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ В ДНИ ПРОТЕСТОВ ПОСЛЕ ЧЕГО ПОПЫТАЛАСЬ ЗАЧИСТИТЬСЯ, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК. ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ, АВБ, КАКИЕ ЖЕ ВЫ ДВУЛИЧНЫЕ», но вскоре ее удалили.

Обновлено в 16:56. Добавлена информация о задержанном редакторе спецпроектов ABW.by Юрии Гладчуке.