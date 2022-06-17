65‑летней активистке из Пружан Алене Гнаук присудили 3,5 года колонии и штраф 3200 рублей

Вынесли приговор 65-летней активистке из Пружан Елене Гнаук, ей присудили 3,5 года колонии и штраф в 3200 беларуских рублей, передает «Вясна».

Пенсионерку признали виновной по статьям о клевете в отношении президента (статья 367 Уголовного кодекса) и дискредитации Республики Беларусь (часть 1 статьи 369 Уголовного кодекса). Как утверждало следствие, активистка делала посты о мигрантах в Беларуси и курдские семьи.

С 2020 года Елену Гаук задерживали по административным статьям 17 раз, неоднократно проводили обыски. Во время одного из арестов активистка держала сухую голодовку.

В сентябре активистку приговорили к 3 годам домашней химии по статье об оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК). В мае 2021 Гнаук осудили на 2 года домашней химии по «хороводному делу», тогда ей суммарно назначили наказание в виде 3 лет домашней химии.

В январе 2022 стало известно о новых уголовных делах против Гнаук. Она должна была выйти после административного ареста в 15 суток, но этого не случилось — пенсионерка осталась в ИВС из-за возбуждения двух уголовных дел о клевете в отношении президента и дискредитации Республики Беларусь. С тех пор она находилась под стражей.