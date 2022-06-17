Задержанному адвокату Александру Данилевичу инкриминируют статью о призывах к действиям против национальной безопасности

Задержанному адвокату Александру Данилевичу, которого в апреле уволили из БГУ, инкриминируют статью о призывах к санкциям или иным действиям против национальной безопасности (статья 361 УК), сообщил лишенный лицензии адвокат Дмитрий Лаевский со ссылкой на расписание заседаний Минского городского суда.

По словам Лаевского, Минский городской суд отклонил жалобу защиты на решение районного суда, отказавшегося отменять заключение под стражу Данилевича.

«В само заседание зрителей не пускают, оно проводится в закрытом режиме. Хотя мне известно, как проходят такие заседания — в них даже бесспорные доводы защиты не влияют на итог», — написал Лаевский в своем телеграм-канале.

Данилевича задержали в мае. В феврале 2022 года Данилевич подписал открытое обращение адвокатов и юристов за прекращение войны в Украине. После этого, по его словам, в университете с ним поговорили два человека, которые попросили отозвать подпись. Он отказался, и 18 апреля стало известно, что его уволили из БГУ.

Александр Данилевич — кандидат юридических наук, адвокат, который защищает клиентов в международном коммерческом арбитраже. В БГУ он преподавал на факультете международных отношений.