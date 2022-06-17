В Барановичах за наезд на милиционера в 2020 году будут судить вернувшегося из Польши местного жителя

Прокуратура передала в суд дело 35-летнего жителя Барановичей, которого обвиняют в наезде на силовика во время протестов в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, обвиняемый во время протестов наехал машиной на ногу силовика, чем нанес ему тяжкие телесные повреждения. После этого житель Барановичей уехал в Польшу, а прокуратура объявила его в международный розыск, пишет пресс-служба. В мае 2022 года, после возвращения, его задержали, говорится в сообщении.

«В ходе предварительного следствия Л. вину не признал. Пояснил, что у него не было умысла на причинение сотруднику ОВД телесных повреждений, а сделал он это по неосторожности», — пишет прокуратура.