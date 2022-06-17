«Вясна»: приговоренного к 20 годам колонии анархиста Игоря Олиневича поместили в ШИЗО на 20 суток

Приговоренного к 20 годам колонии анархиста Игоря Олиневича отправили в штрафной изолятор мозырской исправительной колонии №20 на 20 суток, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Центр не уточняет, по каким причинам Олиневича поместили в ШИЗО, однако пишет, что его уже дважды наказывали сроками по 10 суток по «надуманным причинам». ️

Как добавляют правозащитники, сам анархист чувствует себя хорошо и попросил не переживать за него.

22 декабря Минский областной суд вынес приговоры анархистам Игорю Олиневичу, Дмитрию Резановичу, Сергею Романову и Дмитрию Дубовскому по делу о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК).

«Он мне написал: "Я думаю, ты меня поймешь". И я его в конце‑концов поняла». Спустя год начнется суд над четырьмя анархистами, задержанными по обвинению в терроризме

Судья Вячеслав Тулейко приговорил Олиневича к 20 годам колонии усиленного режима, Романова — к 20 годам колонии строгого режима, Резановича и Дубовского — к 19 и 18 годам колонии усиленного режима соответственно.

Обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия следствие предъявляло всем четверым фигурантам дела, а в незаконном перемещении запрещенных веществ, оружия или взрывных устройств — только Дубовскому и Олиневичу.

После вынесения приговора сестра Дубовского Юлия рассказывала со слов брата, что анархистов после задержания пытали силовики.

«У меня в ушах звучит, что моего брата душили, одевая на голову пакет, он неоднократно терял сознание… Он пытался описать, как со связанными за спиной руками его как будто отрывали от земли. Он даже пытался вспомнить, как называется эта пытка… Сказал, что руки все были опухшие и в крови от стяжек… Несколько дней в СИЗО КГБ не мог двигаться из-за поврежденных ребер… Сказал, что у Игоря срезали кожу на пятках… Начал рассказывать про Сергея, что ему пришлось порезать себе руку… Я его остановила», — говорила Дубовская.