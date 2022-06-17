Роскомнадзор заблокировал сайт «Радыё Свабода»

Роскомнадзор внес в список запрещенных сайтов страницу беларуского издания «Радыё Свабода». Решение об этом ведомство приняло 16 июня.

Основанием для блокировки Роскомнадзор указывает статью 15.3 федерального закона России «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта норма, уточняет ведомство, регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию с «призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности», либо содержащим «недостоверную общественно значимую информацию», которая создает угрозы для жизни или здоровья граждан, функционирования социальной или транспортной инфраструктуры. Кроме этого, статья распространяется на информационные материалы «нежелательных» организаций.

Ранее Роскомнадзор уже заблокировал сайты изданий «Зеркало», «Наша Нiва», «Белсат», The Village Беларусь и сайт проекта активиста Антона Мотолько motolko.help.