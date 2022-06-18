Продюсера Виктора Лобковича выпустили из СИЗО после года заключения

Продюсера и совладельца компании «Модум» Виктора Лобковича выпустили из СИЗО после года заключения, сообщил телеграм-канал «Священный Белавуд». Позже Лабкович подтвердил это «Медиазоне».

На вопрос о статье, по которой его задерживали и статусе, в котором он сейчас находится, Лобкович не ответил.

По информации канала, его арестовали в конце июня 2021 года после обысков в компании «Модум» и у ее топ-менеджеров.

Студия Лобковича «Первая КиноВидеоКомпания» спродюсировала еще не вышедший сериал о Владимире Мулявине и документальный фильм о женской колонии «Дебют».

22 июня силовики пришли в офисы компаний 21vek.by и «Юркас», а 30 июня — и в офис компании «Модум».

Через месяц государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что руководителей этих компаний обвиняют в уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК), а сами они находятся в СИЗО КГБ.