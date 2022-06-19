На коммерческого директора сети кинотеатров Silver Screen Александра Демидовича завели уголовное дело

Против коммерческого директора сети кинотеатров Silver Screen и экс-сотрудника TUT.BY Александра Демидовича завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале «Центр Э», который близок к силовикам.

На этом же канале опубликовано видео с Демидовичем, в котором он признается, что участвовал в протестных акциях 2020 года.

Александра Демидовича задержали 25 мая в Минске на рабочем месте. По словам очевидцев, в офис пришли трое силовиков в штатском, которые начали спрашивать сотрудников «о безопасности, мероприятиях и прочем, намекая на встречу с кем-то главным». В результате их отвели к Демидовичу, и они сказали ему собирать вещи, потому что едут на обыск.

Позднее ему присудили 15 суток по обвинению в неповиновении должностному лицу (статья 24.3 КоАП).

До работы в сети кинотеатров Silver Screen Александр Демидович был на разных должностях занят в TUT.BY. До разгрома издания в мае 2021 года был главой одного из подразделений коммерческой службы.

В марте 2021 года из СИЗО вышли бывшие заместитель главного бухгалтера «ТУТ БАЙ МЕДИА» Мария Новик, заместитель генерального директора по общим вопросам Ирина Рыбалко, главный бухгалтер Анжела Ассад, а также главный редактор политико-экономического блока новостей Ольга Лойко, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, менеджер Publisher Box Андрей Авдеев. В мае вышла и бывший главный инженер TUT.by Алла Лапатко.

Все они находятся под подпиской о неразглашении, предъявленные им обвинения не сняты.

В заключении остаются бывший генеральный директор TUT.by Людмила Чекина, экс-главный редактор Марина Золотова, журналистка Елена Толкачева.