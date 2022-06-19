Microsoft запретила загрузку Windows 10 и Windows 11 пользователям из Беларуси и России

Microsoft отключила жителям Беларуси и России возможность скачать лицензионные версии Windows 10 и Windows 11 со своего сайта, сообщает издание Officelife.

Теперь при попытке скачать средство создания образов диска с Widows 10 и Widows 11 под названием Media Creation Tool пользователь видит ошибку 404 (файл или директория не найдены). Как уточняет Officelife, если при этом включить VPN, загрузка пройдет успешно.

Официальных заявлений об этом компания Microsoft еще не дала.

4 марта Microsoft приостановила продаж товаров и услуг в России из-за войны в Украине, о чем говорилось на официальном сайте компании. В конце марта президент компании Брэд Смит рассказал агентству Reuters, что написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором объяснил, что несмотря на призывы Киева разорвать все связи с Россией, Microsoft продолжит вести бизнес в стране с не попавшими под санкции клиентами, включая школы и больницы.