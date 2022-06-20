КГБ внес в «список террористов» еще девять человек, среди них — представители «Супраціва» и пресс‑секретарка «Кибер‑Партизан»

КГБ внес еще девять человек в список лиц, причастных к террористической деятельности. Это следует из обновленного списка ведомства.

В перечень добавили представителей объединения «Супраціў» Дмитрия Щигельского и Павла Кулаженко, а также пресс-секретарку «Кибер-Партизан» Юлиану Шеметовец — их обвиняют в создании (статья 290-4 УК) и участии (статья 290-5) в террористической организации.

Пятерым беларусам — Евгении Календо, Виталию Лойко, Сергею Алексеевскому, Юлии Чамлай и Александру Нагелло — вменяют разжигание вражды (статья 130 УК).

Еще одного человека — Илью Трубина — обвиняют в массовых беспорядках (статья 289 УК).