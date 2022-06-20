Суд приговорил жителя Пуховичского района, который администрировал «деструктивные» телеграм‑каналы, к 8 годам колонии усиленного режиима

Могилевский областной суд приговорил 38-летнего жителя Пуховичского района к 8 годам колонии в условиях усиленного режима по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает «Белта». Правозащитный центр «Вясна» приводит имя осужденного — Евгений Люлькович.

Как рассказала «Белте» служба информации прокуратуры Могилевской области, обвиняемый с августа 2020 года по 6 октября 2021 года, «действуя в группе с другими лицами» администрировал неназванные «деструктивные» телеграм-каналы.

С августа по декабрь 2020 года он «занимался организацией» и участвовал в протестных акциях.