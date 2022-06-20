ДФР задержал криптоинвестора по подозрению в пересылке 0,2 эфириума в ByPol; это около 800 долларов

Департамент финансовых расследований задержал жителя минского района Александра Зиязетдинова за пересылку в 2021 году на кошелек объединения бывших силовиков ByPol криптовалюты в размере 0,2 эфириума, сообщил телеканал СТВ.

«В содеянном раскаиваюсь, я не предполагал, что средства будут использоваться для деструктивных целей», — говорит Зиязетдинов на фоне эмблемы ДФР. По информации другого сюжета про него на канале ОНТ, против него возбуждено уголовное дело по неназванной статье.

Кроме того на телеканале ОНТ показали запись разговора в мессенджере Jitsi, на которой другой гражданин Беларуси Александр Волчек дает согласие на перечисление криптовалюты на сумму 0,072 эфириума. По информации канала, эти деньги были направлены в полк Кастуся Калиновского, воющего в Украине. Сам Волчек находится не в Беларуси.

По словам замначальника управления ДФР Дмитрия Дягилева, против Волчека возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК).