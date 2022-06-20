Суд в Бельгии назначил три года условно беларусу, который в августе 2021 года поджег дверь посольства Беларуси в Брюсселе

Суд в Бельгии назначил 3 года условно уроженцу Беларуси, который в ночь с 8 на 9 августа 2021 года поджег дверь беларуского посольства в Брюсселе. Об этом «Медиазоне» рассказала знакомая Антона. Сам священник подтвердил эту информацию изданию «Зеркало».

У 35-летнего священника Антона два гражданства — беларуское и польское. В Бельгии его судили как гражданина Польши, поэтому выдача в Беларусь ему не грозила, рассказывал Антон изданию «Зеркало».

Уроженец Беларуси решил поджечь дверь посольства, потому что «беларусы за границей помнят о фальсифицированных результатах президентских выборов и немного причинить ущерб», писало издание. В здании во время поджога находился охранник, которого бельгийский суд признал потерпевшим.

Приговор по делу священника должны были озвучить 26 апреля, но дело передали в суд высшей инстанции, «так как слишком тяжелая статья, и нужно согласие суда более высокой инстанции на легкое наказание», объяснял Антон «Медиазоне».