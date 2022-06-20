Суд приговорил к 2 годам домашней химии жительницу Речицы, которая «препятствовала милиции детской коляской»

Суд Речицкого района приговорил к 2 годам домашней химии местную жительницу, которая "препятствовала милиции детской коляской", сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

Суд признала жительницу Речицы виновной в грубом нарушении порядка (часть 1 статья 342 УК). По версии обвинения, 9 августа 2020 года она вышла на дорогу в Речице вместо с другими жителями города и "активно препятствовала движению служебного автомобиля ОВД Речицкого райисполкома, используя детскую коляску", что вынудило милиционера прекратить движение.